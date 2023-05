A Sampdoria, última classificada da Série A, ficou esta segunda-feira definitivamente condenada à despromoção, depois de uma derrota diante da Udinese (0-2), em jogo da 34.ª jornada da liga italiana.

Uma despromoção confirmada dois dias depois do Génova ter festejado o regresso ao primeiro escalão do futebol italiano, pelo que a cidade vai continuar representada ao mais alto nível.

O histórico clube de Génova estava obrigado a vencer em Udine esta segunda-feira para manter a esperança de não cair para a Série B, mas chegou ao intervalo do jogo a perder por 2-0, com os golos de Pereyra (9m) e Masina (34m) a condenarem definitivamente os visitantes.

Com o desaire desta segunda-feira, a Sampdória continua a somar os mesmos 17 pontos e, com quatro jornadas por disputar, já não vai conseguir chegar ao Verona que, com 30 pontos, é o primeiro clube acima da linha de água.

Em sentido contrário, no outro jogo disputado esta segunda-feira, o Empoli recebeu e venceu a Salernitana por 2-1, com o golo da vitória a surgir em tempo de compensação, confirmado pelo VAR.

Caputo (63m) e Pjaca (90m) marcaram para a equipa da casa, enquanto Piatek (86m) marcou pelos visitantes. Com este resultado, o Empoli chega aos 38 pontos, mais onze sobre a zona de despromoção, garantindo praticamente a continuidade na Série A.

Confira a classificação da Série A