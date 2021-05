Gianluca Scamacca demarcou-se na terça-feira da invasão do pai, Emiliano Scamacca, ao centro de treinos da Roma – munido de uma barra de ferro –, registada na segunda-feira.

Em declarações à Gazzetta dello Sport, o avançado do Génova afirmou que não sabe as motivações do pai para ter feito o que fez, com quem, diz, mantém uma relação distante.

«Fiquei muito chocado com tudo o que aconteceu. Não tenho mesmo uma explicação», começou por dizer.

«Para mim dói mesmo falar sobre isto, mas se calhar é necessário. Há muito tempo que o meu pai não mora com a minha mãe. Não são divorciados porque nunca se casaram, mas cresci só com a minha mãe e a minha irmã. Elas é que são a minha família», prosseguiu.

Scamacca confessou depois que raramente fala com o pai e que este não gere a carreira do jovem avançado: «Só nos vemos ocasionalmente. Dificilmente o vejo. O meu pai nunca teve nada a ver com a gestão da minha carreira, muito menos nos últimos anos.»

Emiliano Scamacca invadiu na segunda-feira o centro de treinos da Roma, com uma barra de ferro. Danificou vários carros, incluindo o do português Tiago Pinto, antes de ser transportado para o hospital pela polícia, visivelmente alterado.