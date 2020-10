O sensacional Sassuolo continua invicto na atual edição da Série A depois de empatar na receção ao Torino (3-3), esta sexta-feira, na abertura da 5.ª jornada da liga italiana, num jogo que contou com um intenso nevoeiro e com um final frenético, com cinco golos nos últimos vinte minutos.

Se o Sassuolo ainda não perdeu, o Torino ainda não conseguiu vencer. A equipa do touro entrou determinada a vencer esta noite, chegou a estar por duas vezes em vantagem, mas deitou tudo a perder nos instantes finais.

Os visitantes entraram fortes no jogo, marcado por uma intensa bruma, e adiantaram-se no marcador aos 33 minutos com um golo de Karol Linetty.

O jogo segui entretido, mas ganhou um ritmo frenético nos vinte minutos finais, com uma sequência de cinco golos na etapa final. A equipa da casa chegou ao empate, aos 71 minutos, com um golo do ex-benfiquista Filipe Djuricic, mas os visitantes responderam com dois golos de rajada: Andrea Belotti (78m) e Sasa Lukic (79m).

A vencer por 3-1 e com os minutos a correrem para o final, parecia que o Torino ia conseguir festejar esta sexta-feira o primeiro triunfo, mas o Sassuolo arregaçou as mangas e ainda conseguiu chegar ao empate. Vlad Chiriches reduziu a diferença, aos 84 minutos, enquanto Francesco Caputo garantiu a conquista de mais um ponto dois minutos depois.

O Sassuolo segue, assim, no segundo lugar da classificação, agora com 11 pontos, apenas menos do que o líder Milan, enquanto o Torino continua na zona de despromoção com apenas um ponto.