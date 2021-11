O Bolonha regressou esta noite aos triunfos na Serie A, depois de três jogos sem ganhar, com uma vitória frente ao lanterna-vermelha Cagliari, por 2-0.

De Silvestri e Marko Arnautovic, aos 49 e 90+6 minutos, respetivamente, fizeram os golos da partida. Do lado da equipa forasteira, Martin Cáceres foi expulso em cima do minuto 90.

Com este resultado, o Bolonha sobe ao décimo lugar, com 15 pontos. O Cagliari segue no último lugar, com apenas seis pontos.