Hellas Verona e Génova empataram esta segunda-feira (0-0) no jogo que encerrou a jornada quatro da Serie A.

Miguel Veloso, lesionado, não foi opção na equipa da casa.

Com este resultado, o Hellas ocupa a sétima posição, com sete pontos. Já o Génova é 11.º, com quatro pontos.