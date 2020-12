O Inter Milão venceu em casa o Bolonha por 3-1 e manteve o segundo lugar na Liga italiana que ocupava à entrada para a 10.ª jornada da Liga italiana.

Achraf Hakimi, lateral de 22 anos transferido esta época do Real Madrid para os nerazzurri, foi a figura da partida, ao assinar um bis com golos aos 45 e 70 minutos.

Romelu Lukaku inaugurou o marcador para o Inter e chegou igualou os números de Cristiano Ronaldo nesta edição da Serie A: os dois são apenas superados pelo sueco Zlatan Ibrahimovic, com dez remates certeiros.

Para o Bolonha marcou Emauel Vignatio aos 67 minutos.

Já com 26 golos marcados, o Inter tem o melhor ataque da Serie A. Desde 2009/10, sob o comando de José Mourinho, que a equipa agora orientada por Antonio Conte não apresentava este registo à passagem da 10.ª ronda da competição.

O Inter é segundo classificado da Serie A com 21 pontos, mais um do que a Juventus e menos dois do que o Milan, que tem um jogo a menos.