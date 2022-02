Campeão em título, o Inter de Milão tinha este domingo a oportunidade de assumir a liderança da Serie A, depois do empate na véspera do rival Milan. Mas falhou redondamente.

Na receção ao Sassuolo, os nerazzurri perderam por 2-0 e somaram assim o terceiro jogo consecutivo sem vencer para o campeonato.

Aos 26 minutos, de resto, a formação da região de Emilia-Romagna já vencia por 2-0: Raspadori abriu o marcador aos oito minutos, Scamacca fez o 2-0 aos 26.

Nos descontos da segunda parte, o Inter ainda festejou o 2-1, mas o golo de De Vrij foi anulado por mão na bola.

Com este resultado, o Inter de Milão segue então no segundo lugar, a dois pontos do rival Milan, mas menos um jogo. O Sassuolo é 11.º, com 33 pontos.