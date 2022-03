A Juventus venceu em casa o Spezia por 1-0 na 28.ª jornada da Liga italiana.

O único golo do jogo foi apontado por Álvaro Morata aos 21 minutos. O avançado espanhol não marcava qualquer golo há um mês e meio.

Com este resultado, a Vecchia Signora chega aos 53 pontos na Serie A e consolida a quarta posição, agora com mais seis pontos do que a Atalanta, que perdeu com a Roma de José Mourinho mas tem menos um jogo do que o conjunto de Turim.