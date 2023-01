Campeão italiano em título, a vida no Milan na Serie A não está boa, de todo.

Este domingo, os rossoneri foram derrotados de forma clara na receção ao Sassuolo, por 5-2, em jogo da 20.ª jornada da competição.

No Milan, de resto, a grande surpresa foi Rafael Leão: o português começou o encontro no banco.

E por isso, foi do banco que Leão viu o Sassuolo adiantar-se cedo no marcador: Gregoire Defrel fez o 1-0 aos 19 minutos, Davide Frattesi fez o 2-0 aos 21. Ambos os golos contaram com assistências de Domenico Berardi.

´

´

Pouco depois, aos 24 minutos, a formação de Milan esboçou uma espécie de reação, fruto de um golo de Giroud, mas Berardi desta vez vestiu-se de goleador e fez o 3-1 à meia-hora.

´

´

Insatisfeito com o que estava a ver, Stefano Pioli lançou Rafael Leão ao intervalo, mas a festa continuou a ser do conjunto da Emilia-Romagna.

De penálti, Armand Lauriente fez o 4-1 aos 47 minutos, e Matheus Henrique fez o impensável quinto golo aos 79 minutos. A assistência? De Domenico Berardi, claro.

´

Do mal o menos, o Milan conseguiu reduzir logo a seguir, por intermédio de Divock Origi.

Com este resultado, o Milan fica no quarto lugar da Serie A, mas pode acabar a jornada em sexto, se a Lazio e a Roma, de Mourinho, vencerem os respetivos jogos. O Sassuolo, que não vencia há sete jogos, é 16.º classificado.