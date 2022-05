O Milan é o novo campeão de Itália depois de ter ido a Sassuolo vencer por 3-0, com Rafael Leão e Giroud em especial plano de destaque. A equipa de Stefano Pioli, com três golos na primeira parte, nem permitiu ao vizinho Inter, que somou o mesmo resultado diante da Sampdória, sonhar com o Scudetto.

Um duelo de vizinhos que se manteve aceso até à última jornada da Série A, mas que acabou por não ter muito suspense. O Milan, que já contava com uma vantagem de dois pontos, foi o primeiro a marcar, baixando as expetativas do neroazzurri logo aos 17 minutos, num lance protagonizado por Rafael Leão, sem dúvida uma das figuras desta Série A, e finalizado por Giroud. Ainda sem golos em San Siro, a mesma dupla duplicou a vantagem aos 32 minutos, com mais uma assistência do português para o francês.

Em tarde endiabrada, Rafael Leão assinou ainda uma terceira assistência, ainda antes do intervalo, desta feita para Kessie marcar o terceiro golo, aos 36 minutos, já em clima de festa, uma vez que o nulo mantinha-se intato entre Inter e Sampdória em San Siro.

O Inter acabou por cumprir a sua parte e também marcou três golos na segunda parte, marcados por Perisic (49m) e um «bis» de Correa (55 e 57m), mas o Milan, com o mesmo resultado, estava mais do que seguro em Sassuolo.

Ainda com o jogo a decorrer, a Piazza Duomo, mesmo no centro de Milão, já estava pintada de vermelho e negro. Depois de uma corrida que foi quase sempre a dois, o Milan defendeu a curta vantagem e vai festejar o seu 19.º título, depois de ter conquistado o último já há onze anos.