No jogo grande da 28.ª jornada da Liga italiana, o Milan foi a casa do Nápoles vencer por 1-0 e dar mais uma prova cabal de que está apostado em reconquistar um título que lhe foge desde a época 2010/11.

À entrada para esta jornada, as duas equipas dividiam o primeiro lugar com os mesmos 57 pontos, mas entretanto, na sexta-feira, viram o campeão Inter passar para a frente depois de atropelar a Salernitana.

O Nápoles-Milan tinha, por isso, três cenários possíveis: uma (1) ou outra (2) equipa líder ou (3.º cenário) três equipas empatadas, com 58 pontos no topo de uma Serie A disputadíssima.

Rafael Leão foi titular e viu o veterano Olivier Giroud apontar o único golo do jogo aos 49 minutos e dar ao Milan a liderança isolada da Liga italiana com 60 pontos, mais dois do que o Inter (menos um jogo) e três do que o Nápoles.