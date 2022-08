A Roma de José Mourinho somou nesta segunda-feira a segunda vitória em dois jogos da Liga italiana, ao bater o Cremonese por 1-0 no Estádio Olímpico.

Chris Smalling (65 minutos) marcou o único golo do jogo, que celebrou a mostrar uma camisola de Gini Wijnaldum, que se lesionou com gravidade no fim de semana.

A Roma, que na semana passada iniciara a Serie A com uma vitória também por 1-0 (em casa da Salernitana), entrou forte no jogo e acumulou boas oportunidades nos minutos iniciais, mas o nulo prevaleceu até depois da hora de jogo. Por essa altura, os Gialorrossi já tinha sofrido uma contrariedade: Zaniolo lesionou-se num ombro e saiu ainda antes do intervalo.

A Cremonese vendeu cara a derrota e até criou o suficiente para roubar pontos no Olímpico: ainda com 0-0 no marcador atirou à barra no início da segunda parte e já perto do fim teve uma bola a rasar o poste da baliza de Rui Patrício.

Com este resultado, a Roma chega aos 6 pontos na Serie A, os mesmos de Nápoles e Inter.