A Roma foi derrotada pelo Torino por 1-0 em pleno Estádio Olímpico e sofreu, assim, a primeira derrota da época.

Num encontro onde fez 22 remates, o emblema da capital italiana não conseguiu ser eficaz e aos 59 minutos acabou por permitir o golo apontado por Giovanni Simeone que decidiu a partida a favor do Torino, que somou o primeiro triunfo no campeonato.

Do lado da Roma, os ex-Benfica Svilar e Cristante foram titulares. O guarda-redes sérvio jogou os 90 minutos, já o médio italiano, que foi capitão neste jogo, saiu de campo aos 65 minutos.

No Torino, destaque para as titularidades de Franco Israel, ex-Sporting, e de Valentino Lázaro, ex-Benfica, que cumpriram todos os 90 minutos. Lázaro cumpriu o jogo 100 pela equipa de Turim.

A Roma segue no quarto lugar da Serie A à condição, com seis pontos em três jogos, já o Torino é sétimo com quatro pontos no mesmo número de encontros.