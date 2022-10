Num duelo entre duas equipas que têm andado pelo topo da Serie A, Udinese e Atalanta empataram este domingo a duas bolas, num jogo a contar para a jornada nove da competição.

Em Udine, o conjunto de Bérgamo esteve a vencer por 2-0: Luis Muriel assistiu Lookman para o 1-0 aos 36 minutos, e fez ele o segundo já na segunda parte, aos 56 minutos, de penálti.

Mas a equipa da casa ainda tinha algo a dizer. Já sem Beto em campo, substituído aos 64 minutos, os comandados de Andrea Sottil foram em busca da reviravolta. Não conseguiram, mas não estiveram longe.

Delofeu, aos 67 minutos, reduziu para 2-1, Nehuen Pérez, antigo jogador do Famalicão, fez o 2-2 a 12 minutos dos 90.

Já o Monza recebeu e venceu o Spezia por 2-0, com Dany Mota a jogar a partir do minuto 56. Carlos Augusto e Pablo Mari, aos 32 e 63 minutos, fizeram os golos do encontro.

Por sua vez, Miguel Veloso capitaneou o Hellas Verona no desaire em casa do Salernitana, por 2-1. Piatek abriu o marcador ao minuto 18, mas o Verona chegou ao empate aos 56 minutos, por Depaoli. Nos descontos, Boulaye Dia fez o 2-1 para o Salernitana.

Mais cedo, Torino e Empoli empataram a uma bola.