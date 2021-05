Hellas Verona e Bolonha empataram esta noite a duas bolas, no jogo que encerrou a jornada 37 da Serie A.

Faraoni e Kalinic marcaram para a formação da casa, o Verona, enquanto que De Silvestri e Palacio fizeram os golos da equipa visitante.

No Hellas, Miguel Veloso foi lançado aos 51 minutos.

O Verona segue no décimo lugar do campeonato italiano, com 44 pontos, mais três do que o Bolonha, 11.º classificado.