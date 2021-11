Uma frase da personagem de Maradona na série «Maradona, Conquista de um Sonho» está a indignar os responsáveis da Lazio.

Num dos episódios da produção televisiva, a personagem, que recria a altura em que D10S estava no Nápoles, refere-se à Lazio como «os fascistas que nos querem humilhar».

Ora, no domingo, o clube romano emitiu um comunicado a pedir à produtora que gravou a série para cortar essa cena, que tem palavras que a lenda argentina «nunca diria na vida real».

«Naquela altura, a Lazio não estava, de todo, em condições de impedir uma equipa de lutar pelo título, muito menos de humilhá-la. E depois a referência ao fascismo, além de ter uma conotação de ódio, é evocada com uma clara intenção difamatória», lê-se, na nota.

«Em suma, conseguiram o resultado extraordinário de insultar os adeptos e o clube, desviarem-se da realidade e também do pensamento do próprio Maradona, que em muitas ocasiões se mostrou amigo da Lazio: foi hóspede em Formello [centro de treinos da Lazio, cantou o nosso hino e trocou camisolas com os nossos jogadores.»

Não é de agora as ligações da Lazio ao fascismo e à extrema-direita. Ainda em outubro, Juan Bernabé, na época tratador da águia do clube romano, foi apanhado a fazer a saudação fascista, depois de ser desafiado pelos adeptos, que entoavam cânticos a favor do ditador Benito Mussolini.