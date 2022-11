Simone Pafundi passou a fazer parte da história da seleção italiana esta quarta-feira ao entrar em campo, num particular frente à Albânia, com apenas 16 anos e 247 dias, tornando-se no mais jovem internacional italiano desde 1911.

Um momento fugaz, uma vez que o jovem médio ofensivo da Udinese entrou em campo já aos noventa minutos, quando a Itália já vencia por 3-1, mas a verdade é que ainda tocou na bola e estabeleceu uma nova marca, ficando apenas atrás de Pietro Antonio Gavinelli que estreou-se na squadra azzurra, em 1911, com 16 anos e 97 dias, embora não haja certezas quanto à data de nascimento deste antigo jogador do Piemonte de Turim.

Apesar dos poucos minutos em campo, Pafundi, nascido em 2006, mereceu a confiança do selecionador Mancini, mesmo que esta época ainda não tenha jogado pela equipa principal da Udinese, apenas pelos juniores.

Recordamos que a Itália, campeã da Europa em título, voltou a falhar a qualificação para o Mundial e, tal como já tinha acontecido na Rússia, em 2018, não vai estar agora o Qatar.