Vai voltar a ser italiano o adversário do Sporting no Troféu Cinco Violinos. No próximo domingo, os leões vão defrontar o Nápoles, no já habitual jogo de pré-época.

Nesta que será a nona edição do troféu, será uma equipa italiana a convidada, pela sétima vez, depois de Fiorentina (duas vezes), Lazio, Roma e Empoli.

No ano passado tinha sido o Valência a equipa convidada, uma de duas equipas, depois do Empoli, que roubou o troféu aos leões.