O suspeito da morte do árbitro italiano Daniele De Santis e da namorada, detido na segunda-feira, confessou ter sido ele o autor do duplo homicídio, com contornos macabros, no decorrer do interrogatório da polícia em Lecce.

Antonio De Marco, jovem de Casarano, de 21 anos, admitiu ter matado o casal com mais de sessenta facadas na noite de 21 de setembro, avançando com uma justificação assustadora. «Fiz asneira. Sei que estava errado. Matei-os porque estavam muito felizes e por isso fiquei com raiva», atirou o jovem que foi inquilino do árbitro até agosto passado.

Antonio De Marco tinha-se mudado de Casarano para Lecce, a cerca de 50 quilómetros, há dois anos para estudar Ciências da Enfermagem e raramente voltava para casa porque estava a estudar e a estagiar no hospital Vito Fazzi. Aluno aplicado, com boas notas, mas «introvertido, fechado e com poucos amigos».

A ordem de detenção fala no «perigo de reincidência» devido às tendências «sádicas» do suspeito e da «natureza particularmente violenta, insensível a qualquer apelo humanitário. «Apesar das repetidos pedidos para parar, gritados pelas vítimas, o suspeito continuou a ação meticulosamente planejada, perseguindo-os pela casa, alcançando-os do lado de fora sem nunca parar», lê-se no relatório.

De Marco foi companheiro de quarto do casal até agosto passado, no apartamento que mais tarde seria palco do brutal duplo assassinato. Na altura, o árbitro comunicou a De Marco que não queria ter mais inquilinos naquela casa, uma vez que ia passar a viver com a namorada, Eleonora.

A polícia também constatou que a arma do crime, comprada dois dias antes, era uma adaga de caça. «Ele tinha em mente amarrá-los e provavelmente torturá-los», mas o plano foi alterado devido à reação do árbitro.

A advogada Andrea Starace, defensora do suposto assassino, apenas confirma que o jovem respondeu às perguntas dos investigadores. No seu perfil no Facebook, de Marco publicou, a 3 de julho, um post retirado do blog «Psychology Universe», intitulado «Desejo de vingança». Nessa publicação, acompanhada por dois rostos sorridentes, o suspeito escreveu: «Um prato para se servir frio... É verdade que a vingança não resolve o problema, mas por alguns instantes faz-nos sentir satisfeitos».