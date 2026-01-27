O Como foi a Florença eliminar a Fiorentina nos oitavos de final da Taça de Itália, com um triunfo alcançado esta terça-feira por 3-1.

Os viola entraram melhor e chegaram cedo à vantagem, com Piccoli a finalizar com classe um cruzamento de Fabbian. A resposta do Como não tardou e surgiu por Sergi Roberto (20m), que aproveitou uma confusão na área para restabelecer a igualdade.

Ainda na primeira parte, Douvikas lesionou-se no tornozelo direito e obrigou a uma alteração forçada na equipa orientada por Cesc Fàbregas, fazendo entrar Nico Paz.

O momento decisivo surgiu à passagem da hora de jogo. O jovem argentino aproveitou uma série de erros defensivos da Fiorentina, primeiro um mau alívio de Fortini e depois uma má abordagem de Christensen, para, de pé esquerdo, colocar o Como na frente.

Em desvantagem, a Fiorentina tentou reagir mas voltaram a ser os lariani que dilataram a vantagem no marcador. Morata (90m+1), já em tempo de descontos, fechou as contas e confirmou o apuramento para os «quartos»

Na próxima fase, o Como vão medir forças com o Nápoles.