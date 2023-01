O Nápoles está muito bem lançado para ganhar a Serie A, mas a Taça de Itália, essa, já é impossível de conquistar.

Esta terça-feira, os líderes do campeonato italiano foram eliminados por uma Cremonese que é lanterna-vermelha nesse mesmo campeonato e que acabou o jogo reduzida a dez unidades.

E diga-se, tudo se decidiu nos penáltis.

Com Mário Rui no banco e a estrear um equipamento comemorativo do dia dos namorados, o Nápoles viu-se em desvantagem ao minuto 18, fruto de um golo de Charles Pickel, antigo médio do Famalicão.

Ainda na primeira parte, Juan Jesus e Gio Simeone deram a volta ao marcador, mas a três minutos nos 90, Felix Gyan fez o 2-2 e o encontro foi para prolongamento.

Aí, apesar de ter jogado 20 minutos com mais um jogador, druto da expulsão de Sernicola, o conjunto de Spalletti não conseguiu desfazer a igualdade e nos penáltis, um remate desperdiçado por Lobotka permitiu à Cremonese superiorizar-se por 5-4. Gyan, emprestado pela Roma, voltou a ser decisivo.