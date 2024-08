Mehdi Taremi, ex-FC Porto, lesionou-se na quarta-feira, ao serviço do Inter de Milão. Sofreu um problema muscular que o deverá manter afastado durante duas semanas, segundo a imprensa italiana.

O iraniano não estará presente no jogo amigável contra o Pisa. Na sexta-feira, as duas equipas vão defrontar-se na Arena Garibaldi, às 19h30, com os dois irmãos Inzaghi, Simone e Filippo, nos bancos de suplentes.

Taremi tem convencido os adeptos neroazzurri nesta pré-temporada. Nos três jogos disputados este verão, marcou cinco golos. Só que agora, com esta lesão, vê interrompido o seu processo de adaptação ao clube.

Aos 32 anos, Taremi chegou a custo zero ao clube italiano, campeão em título. Jogou no FC Porto ao longo de quatro anos, tendo antes representado o Rio Ave.