A internacional portuguesa Tatiana Pinto conquistou, este domingo, a Supertaça de Itália feminina, ao serviço da Juventus, que venceu a Roma por 2-1, somando assim o sexto título da carreira.

A médio, de 31 anos, foi titular na final, numa partida em que a formação romana até se adiantou no marcador, por intermédio de Giugliano (23m). A resposta da equipa de Turim surgiu ainda antes do intervalo, com Vangsgaard a restabelecer a igualdade aos 40 minutos, deixando tudo em aberto para a segunda parte.

Já perto do final, aos 85 minutos, Girelli assinou o golo decisivo, garantindo o troféu para a Juventus e coroando uma exibição segura da equipa bianconera.

Este é o primeiro título de Tatiana Pinto fora de Portugal, depois de, no currículo, já contar com dois Campeonatos nacional de Portugal, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, todas conquistadas ao serviço do Sporting.

Em 2025/26, Tatiana Pinto soma já 15 jogos e cinco golos pela Juventus, que segue atualmente no terceiro lugar da Liga italiana.