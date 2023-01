Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, classificou o alegado interesse da Federação Portuguesa de Futebol em contratar José Mourinho para o cargo de selecionador como normal, mas também reforçou a determinação do clube italiano em manter o treinador português.

«Quando contratas um treinador como Mourinho, tens que estar preparado para esses tipos de rumores. Nestes dezoito meses não foi a primeira vez que outro clube ou federação se interessou por ele. Mas, quando estivemos no Algarve, não sofremos distrações. O nosso único foco era melhorar para voltarmos a vencer logo. Sou português, sempre que Portugal muda de selecionador, fala-se de Mourinho. Mas contamos seguir em frente com ele», comentou o dirigente português em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport..

Na mesma entrevista, Tiago Pinto também aborda o seu próprio futuro, uma vez que tem contrato com a Roma por apenas mais um ano, até 2024. «O meu contrato não é assunto. A última coisa com que temos de nos preocupar na área desportiva é o contrato do treinador», acrescentou.

A Roma divide, nesta altura, o sexto lugar na Série A com a Atalanta, mas Tiago Pinto acredita que a equipa ainda pode fazer melhor. «Temos uma grande margem de crescimento, tanto a nível individual como coletivo. Temos de recuperar a nossa melhor versão para podermos alcançar o objetivo da temporada: a qualificação para a Liga dos campeões. Manter o nível no campeonato e na Liga Europa não é fácil», destacou ainda.