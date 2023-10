Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo foram dispensados dos trabalhos da seleção italiana de futebol, depois de o Ministério Público ter aberto uma investigação aos dois, devido a apostas ilegais.

Foi a própria federação italiana (FIGC) a informar da dispensa do médio do Newcastle e do avançado do Aston Villa, respetivamente.

«A Federação informa que ao final da tarde de hoje [quinta-feira], o Ministério Público de Turim notificou os atos de investigação aos jogadores Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo», lê-se, na nota.

«Independentemente da natureza dos atos, e por acreditar que nesta situação os dois jogadores não se encontram nas condições necessárias para fazer face aos compromissos agendados para os próximos dias, a Federação decidiu, para os proteger, permitir-lhes regressar aos respetivos clubes», explicou ainda o organismo.

Tonali e Zaniolo são assim baixas para os jogos frente a Malta e Inglaterra.