Uma história de amor que parece ter acabado mal.

Totti e a Roma, clube que representou durante toda a carreira de jogador, de costas voltadas.

O eterno capitão do clube da capital italiana, venerado pelos adeptos, assumiu, em declarações à DAZN que foi obrigado pela direção do clube.

«Todos sabem que me obrigaram a deixar de jogar. Queriam que me retirasse e ofereceram-me um contrato de seis anos como diretor», assumiu Totti, garantindo que não tinha qualquer tipo de relação com o ainda presidente do clube.

De resto, o antigo médio, agora a iniciar uma carreira de empresário de jogadores, criticou ainda a política atual do clube e admitiu que hoje, se representasse o jovem Totti, não o colocaria na Roma.

«Não o levaria para jogar na Roma. Vendê-lo-iam demasiado depressa», apontou.