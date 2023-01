Quarenta e oito horas após ter sido despedido do comando técnico da Salernitana, Davide Nicola foi... recontratado.

Foi o próprio a confirmá-lo num esclarecimento publicado nas redes sociais. «Agradeço ao presidente por me ter telefonado. Foi a demonstração de que o novo futebol é um futebol de paixão, de coração e, por isso, eu quero devolver-lhe a confiança com toda a força e paixão que tenho», escreveu, referindo antes que o presidente o tinha contactado para justificar a decisão extrema tomada após a derrota pesada por 8-2 com a Atalanta.

A conversa terá evoluído e Davide Nicola, que não tinha resistido à derrota pesada mas, afinal, até resistiu, partilhou depois alguns detalhes da mesma com Danilo Iervolino, que acabou por voltar atrás na decisão. «Pedi ao presidente com todas as minhas forças para rever o processo de rescisão, sabendo que estava a tocar no fundo da alma de uma pessoa que tem uma profunda sensibilidade para compreender e que quer construir um futebol diferente. Amo Salerno e acredito cegamente neste projeto», escreveu, dando a entender que a relação entre treinador e presidente está agora mais forte do que nunca.

«Ele foi o principal arquiteto da salvação da última época. Foi ele que nos instigou a paixão, a personalidade e a ferocidade para alcançarmos coisas impossível. Ele acredita que quando todos os homems remam na mesma direção, são capazes de coisas extraordinárias. E eu já o vi fazer coisas extraordinárias. (...) «Vamos começar todos juntos novamente. TODOS e escrever mais uma história de futebol extraordinária.»

De acordo com o Calciomercato, Morgan De Sanctis, diretor desportivo da Salernitana, chegou a reunir com três treinadores - Roberto D'Aversa, Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici, sendo que este último terá o único a aceitar um contrato de apenas seis meses. Após acordo verbal, terá havido, nesta terça-feira à noite, uma reunião com os jogadores, que alegadamente pediram o regresso de Nicola e levaram a que o presidente do clube recontratasse o técnico que havia demitido no dia anterior, informação que diverge do comunicado do treinador.

Recorde-se que nesta terça-feira, também em Itália mas na Serie B, o Brescia voltou a contratar o treinador que havia demitido 26 dias antes. Davide Nicola superou esse registo... largamente.