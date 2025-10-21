Vincenzo Italiano, treinador do Bolonha, foi hospitalizado nesta segunda-feira devido a uma pneumonia bacteriana.

Em comunicado, o clube italiano informou que o técnico de 47 anos deverá permanecer internado nos próximos cinco dias e que a condição clínica está a melhorar lentamente.

Vincenzo Italiano vai assim falhar a visita do Bolonha a casa do Steaua Bucareste (Liga Europa) nesta quinta-feira, não sendo certo que já se sente no banco na deslocação ao terreno da Fiorentina no próximo domingo.

