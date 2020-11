O Tribunal Nacional do Desporto de Itália rejeitou o recurso do Nápoles e confirmou a derrota por 3-0, relativa à terceira jornada do campeonato italiano, bem como a perda de um ponto na tabela da Serie A.

Os factos remontam a 4 de outubro, quando o Nápoles não recebeu autorização das autoridades locais para viajar para Turim, onde ia defrontar a Juventus, após terem sido detetados dois casos de covid-19 no plantel.

À hora do encontro, a Juventus ainda entrou em campo, tal como os árbitros da partida, e esperaram pela equipa visitante, que não chegou a aparecer. Desta forma, a Vecchia Signora acabou por vencer por falta de comparência.

De lembrar também que os napolitanos tentaram no próprio dia que o encontro fosse adiado, mas a Liga italiana rejeitou o pedido.

Agora, os responsáveis que regulam a Serie A confirmaram o castigo ao conjunto do sul do país.