A Udinese alcançou esta segunda-feira o primeiro triunfo sob o comando de Fabio Cannavaro, ao vencer em casa do Lecce, por 2-0.

Com estes três pontos, a equipa de Udine deixa os lugares de despromoção, quando faltam duas jornadas para o fim da Serie A.

Quanto ao jogo, a Udinese abriu o marcador aos 36 minutos, com um golo de Lorenzo Lucca, servido por Martin Payero.

A cinco minutos dos 90, Lazar Samardzic fez o resultado final, antes de João Ferreira entrar, aos 90+2 minutos.

Com este resultado, a Udinese está agora no 15.º lugar, com 33 pontos – tem um de vantagem face ao Empoli, a primeira equipa em zona de despromoção. O Lecce, por seu turno, é 13.º.

Por sua vez, o Monza, com Dany Mota e Pedro Pereira, perdeu na deslocação ao terreno da Fiorentina, por 2-1.

Dany Mota assistiu Milan Djuric para o 1-0 aos nove minutos, mas a formação de Florença respondeu com golos de Nico González (32m) e Arthur Melo (78m).

Com este resultado, a Fiorentina está no oitavo lugar, com 53 pontos, ao passo que o Monza é 12.º, com 45 pontos.