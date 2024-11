O Inter Milão tirou máximo rendimento do desaire do Nápoles e, com uma vitória, em San Siro, sobre o Veneza (1-0), juntou-se a Atalanta e Fiorentina, a apenas três pontos do líder, mas a verdade é que apanhou um verdadeiro susto esta noite.

O campeão italiano estava obrigado a vencer, mas o jogo acabou por ser bem mais complicado do que se estava à espera, com destaque para um golo anulado aos visitantes aos 90+8 minutos, no último lance do jogo.

Antes disso, o Veneza obrigou o campeão italiano a sofrer, alimentando um nulo até ao intervalo, apesar das muitas oportunidades do Inter, com um Filip Stankovic inspirado na baliza. O jovem guarda-redes fez a formação nos neroazurri e é filho de Dejan Stankovic que também fez história no clube de Milão.

Sem golos na primeira parte, a equipa de Simone Inzaghi entrou ainda mais forte na segunda parte e, já depois de um golo anulado a Mkhitaryan, acabou por desbloquear o marcador, aos 65 minutos, com Dimarco a cruzar da esquerda para Lautaro Martínez marcar de cabeça. O avançado argentino, determinante no título da época passada, já não marcava há oito meses.

Já em período de compensação, o Giuseppe Meazza gelou quando o Veneza festejou o empate, mas o golo de Sverko acabou por ser invalidado, uma vez que o defesa dos visitantes ajeitou a bola com o braço.

O Inter respirou de alívio e garantiu os preciosos três pontos que lhe deixam a liderança à vista, uma vez que, na próxima ronda, a equipa de Milão recebe o líder Nápoles, agora com apenas mais três pontos.

Confira a classificação da Série A