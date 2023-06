O Hellas Verona, de Miguel Veloso, garantiu este domingo a permanência na Serie A, ao vencer, no playoff de descida, o Spezia, por 3-1.

Numa partida disputada em campo neutro, em Reggio Emília, o Verona abriu o marcador logo aos cinco minutos, por intermédio de Davide Faraoni. No entanto, dez minutos depois, Ethan Ampadu deixou tudo novamente empatado.

Mas o Verona, com Veloso no banco, foi para o intervalo já com o encontro resolvido, graças a um bis de Cyril Ngonge, aos 26 e 38 minutos.

Assim, o Verona mantém-se no principal escalão do futebol italiano, ao passo que o Spezia desce à Série B.