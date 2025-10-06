O empate sem golos entre Milan e Juventus, este domingo, na sexta jornada da Serie A, ficou também marcado por um episódio curioso entre Massimiliano Allegri e Rafael Leão. O internacional português entrou na segunda parte, mas o técnico toscano mostrou-se visivelmente exasperado ainda antes de o colocar em campo.

Por volta dos 60 minutos, Allegri decidiu fazer uma dupla substituição, chamando Leão e Ruben Loftus-Cheek. Enquanto os dois jogadores se preparavam junto à linha lateral, o treinador tentou acelerar o processo, começando por dirigir-se ao médio inglês: «Ruben, então, estamos prontos?». De seguida, virou-se para Leão, desta vez mais impaciente: «Rafa, oh Rafa, não me irrites!».

Após a entrada em campo, Leão teve duas oportunidades evidentes para marcar, mas acabou por não conseguir concretizar. No final do encontro, Allegri explicou que o avançado está a regressar à competição depois de um longo período de paragem, sublinhando a necessidade de recuperar rapidamente a sua melhor forma.

«Esta foi a primeira semana de trabalho dele, esteve fora durante 45 dias e, no último jogo, tive de o fazer entrar por necessidade. Não esteve mal e trabalhou bem durante a semana. O importante é que recupere rapidamente a forma, porque precisamos dele e do Nkunku — são jogadores técnicos que podem resolver jogos para nós», começou por dizer.

O treinador aproveitou ainda para destacar que Leão foi utilizado numa posição que já conhece, deixando um reparo à forma como o português abordou um lance decisivo.

«Não é uma posição nova. Se não me engano, já no Lille jogava como avançado-centro. E o movimento no passe do Modric é de ponta-de-lança. Depois, quando chega ali, tem de marcar. A jogada a partir do meio-campo é genial. Ele tem de dar o salto, perceber que quando chega a essa zona tem de ser decisivo», concluiu o técnico italiano.

