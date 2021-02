O Atalanta-Nápoles avizinhava-se como um dos jogos grandes da jornada 23 da Serie A e não desiludiu: seis golos, uma expulsão – fora de campo – e uma vitória da equipa da casa (4-2) que permite ao emblema de Bérgamo entrar nos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Na primeira parte, não houve sinal de golos, mas houve uma expulsão. Gian-Piero Gasperini viu o cartão vermelho e deixou a Atalanta meio em modo piloto automático.

Mas nem por isso a Atalanta se incomodou. Logo aos 52 minutos, Duvan Zapata abriu o marcador, após assistência de Muriel. Os napolitanos, com Mário Rui em campo, empataram pouco depois, por Zielinski, mas Gosens (64m) e Muriel (71m) responderam quase de imediato.

Depois do golo, Gosens borrou a pintura com um autogolo, aos 76 minutos, mas Romero confirmou o triunfo da formação de Bérgamo à entrada para os últimos dez minutos, fazendo o 4-2.

Com este resultado, a Atalanta sobe assim ao quarto lugar, com os mesmos 43 pontos da Roma e da Lazio – tem mais um jogo do que a equipa de Paulo Fonseca, no entanto. O Nápoles é sétimo, com 40 pontos.