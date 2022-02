Depois de cinco jogos sem ganhar para a Serie A, a Atalanta tirou a barriga de misérias, ao golear nesta segunda-feira a Sampdoria por 4-0.

Pasalic inaugurou o marcador aos 6 minutos com um belo cabeceamento, Koopmeiners dobrou a vantagem da equipa de Bergamo aos 29m e bisou à passagem da hora de jogo.

Já perto do fim, o médio Aleksey Miranchuk, que tinha assistido para o 3-0, assinou o 4-0 final.

A Atalanta está no 5.º lugar da Liga italiana com 47 pontos, menos três do que a Juventus, mas também um jogo a menos.