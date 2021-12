Prometia ser um dos jogos mais entusiasmantes da jornada, e não prometeu. A Atalanta triunfou esta noite no terreno do Nápoles, por 3-2, numa partida a contar para a ronda 16 da Serie A italiana.

Com Mário Rui a titular, a equipa napolitana – líder à partida para este fim de semana – viu-se em desvantagem logo aos sete minutos, fruto de um grande golo de Malinovsky. No entanto, Zielinski, a cinco minutos do intervalo, deixou tudo novamente empatado.

No início do segundo tempo, a reviravolta napolitana: Mertens fugiu a Demiral e, na cara de Musso, não desperdiçou o 2-1, estavam decorridos 47 minutos.

Em cinco minutos, porém, a formação de Bérgamo voltou a colocar-se em vantagem: Demiral fez o empate aos 66 minutos, ele que apareceu no ataque de forma surpreendente, e aos 71 minutos, Freuler, com uma finalização simples, fez o 3-2 final.

Com este resultado, o Nápoles perde a liderança do campeonato e está agora em terceiro lugar, atrás de Milan e Inter. No quarto lugar está a Atalanta, com menos dois pontos.