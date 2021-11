A Atalanta venceu esta noite no terreno do Cagliari, 2-1, em jogo da 12.ª jornada da Serie A.

Na Sardenha, a equipa de Bérgamo adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, por intermédio de Mario Pasalic.

Pouco antes da meia-hora, João Pedro, antigo jogador de Vitória de Guimarães e Estoril, fez o empate, mas Duván Zapata voltou a recolocar a formação forasteira em vantagem a dois minutos do intervalo.

Com este resultado, a Atalanta está no quarto lugar da tabela classificativa, ao passo que o Cagliari é último, com quatro derrotas consecutivas.