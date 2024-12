Aos 21 anos, Romano Floriani Mussolini fez o primeiro golo enquanto profissional. Na tarde de domingo, na 18.ª jornada da Serie B, o defesa direito deu a vitória à Juve Stabia na receção ao Cesena (1-0), aos 87 minutos.

Tal momento foi celebrado com loucura entre os adeptos. Alguns aproveitaram a ocasião para recordar o bisavô de Romano, celebrando com a saudação romana, símbolo do fascismo e dos regimes de Benito Mussolini e de Adolf Hitler.

Benito Mussolini foi morto a 28 de abril de 1945, dois dias antes do suicídio de Hitler e no término da II Guerra Mundial.

Quanto ao Romano Mussolini – que faz questão de ser chamado por este apelido – está cedido pela Lazio. Na última época representou o Pescara, na Serie C.