Já era bem conhecido o temperamento de Sérgio Conceição em Portugal e em Itália não parece ser diferente.

No final da suada vitória frente ao Parma, por 3-2, o treinador saiu disparado, inicialmente parecia para confrontar um elemento da equipa do Parma mas terminou a discutir com Davide Calabria, jogador da sua própria equipa.

O treinador português teve mesmo que ser separado pelos restantes membros da equipa técnica.

Já com os ânimos mais calmos, saiu do terreno de jogo e até cumprimentou o árbitro da partida, Rosario Abisso.

Veja aqui o momento em que Conceição confronta Davide Calabria: