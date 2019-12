Cristiano Ronaldo, já se sabe, não gosta de perder e isso ficou bem patente no final da Supertaça de Itália, conquistada categoricamente pela Lazio, em Riade, com uma vitória inequívoca sobre a Juventus.

No momento de honra dos vencidos, em que foram entregues as medalhas de prata no relvado do Estádio Universitário Rei Saud, a medalha de «derrotado» não serviu ao internacional português. Assim que a puseram ao pescoço, Ronaldo tirou-a.

Ora veja: