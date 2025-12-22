VÍDEO: David Neres oferece a terceira Supertaça da história ao Nápoles
Ex-Benfica bisa no triunfo por 2-0 frente ao Bolonha, na final da prova
O Nápoles conquistou a Supertaça italiana pela terceira vez, após ter derrotado, na final, o estreante Bolonha, por 2-0, em Riade, reeditando os êxitos alcançados em 1990 e 2014.
Dois golos do brasileiro David Neres, antigo avançado do Benfica, aos 39 e 57 minutos, asseguraram o triunfo dos campeões transalpinos sobre os detentores da Taça de Itália, na primeira decisão doméstica da temporada.
O extremo inaugurou o marcador com um remate em arco de fora da área, ligeiramente a partir da direita, e bisou num toque subtil à saída de Federico Ravaglia, após ter intercetado um passe do guarda-redes bolonhês para o defesa-central colombiano Jhon Lucumí na área contrária.
Que golaço, Neres 🤯
Tinha que ser ele, sempre ele 😍
Tinha que ser ele, sempre ele 😍

Neres a bisar e a colocar o Nápoles com uma mão no troféu 🔥
— sport tv (@sporttvportugal) December 22, 2025
O Nápoles sucede ao Milan, que no ano passado conquistou a prova sob o comando de Sérgio Conceição, na lista de vencedores da Supertaça italiana. A Juventus continua a ser a equipa mais bem-sucedida na competição, com nove troféus.
A Supertaça realizou-se pela 15.ª vez fora de Itália, a sexta na Arábia Saudita, num total de 38 edições.