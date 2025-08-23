Itália
VÍDEO: De Bruyne marca golaço e Nápoles entra a vencer na Liga italiana
Belga estreia-se com toque de mágica no primeiro jogo oficial pelo clube italiano. Génova e Lecce anularam-se
Na abertura da Série A, o campeão Nápoles entrou a vencer, fora de casa, frente ao Sassuolo, por 2-0, com Kevin De Bruyne a estrear-se a marcar no primeiro jogo oficial.
Scott McTominay inaugurou o marcador, aos 17 minutos de jogo, a passe de Politano. Aos 57 minutos, De Bruyne fez o 2-0 na sequência de um livre direto quase na linha lateral.
O Sassuolo terminou a partida com menos um jogador, depois de Ismael Kone ver o segundo cartão amarelo, aos 79 minutos.
No outro jogo da tarde, o Génova e o Lecce empataram a zero.
De Bruyne estreia-se a marcar pelo Nápoles 👑#sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #Sassuolo #Napoles #placardit pic.twitter.com/ps645w7GMd— sport tv (@sporttvportugal) August 23, 2025
