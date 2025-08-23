Na abertura da Série A, o campeão Nápoles entrou a vencer, fora de casa, frente ao Sassuolo, por 2-0, com Kevin De Bruyne a estrear-se a marcar no primeiro jogo oficial.

Scott McTominay inaugurou o marcador, aos 17 minutos de jogo, a passe de Politano. Aos 57 minutos, De Bruyne fez o 2-0 na sequência de um livre direto quase na linha lateral.

O Sassuolo terminou a partida com menos um jogador, depois de Ismael Kone ver o segundo cartão amarelo, aos 79 minutos.

No outro jogo da tarde, o Génova e o Lecce empataram a zero.


 

