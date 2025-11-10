O jogo entre Génova e Fiorentina, que terminou empatado 2-2, ficou marcado por um momento inesperado.

No dia em que Daniele De Rossi se estreou como treinador do Génova, ainda que tenha assistido ao encontro na bancada devido a suspensão, o técnico italiano foi surpreendido pelo antigo companheiro de equipa Edin Dzeko, agora jogador da formação viola.

Durante a conferência de imprensa após o jogo, Dzeko entrou de surpresa na sala e interrompeu o discurso de De Rossi apenas para lhe dar um beijo na cabeça, arrancando gargalhadas dos jornalistas e do próprio treinador.

De recordar, ambos partilharam o balneário da Roma, entre 2015 e 2019, formando parte de uma das gerações mais carismáticas do clube da capital italiana.

Quanto ao jogo, o empate a duas bolas marcou o arranque oficial das passagens de De Rossi e Paolo Vanoli, o novo treinador da Fiorentina, nos respetivos clubes.

Veja aqui o momento: