VÍDEO: Dzeko interrompe conferência de De Rossi em momento carinhoso
Antigos colegas na Roma protagonizaram um reencontro emotivo no regresso do antigo capitão romano ao futebol italiano como treinador principal do Génova
O jogo entre Génova e Fiorentina, que terminou empatado 2-2, ficou marcado por um momento inesperado.
No dia em que Daniele De Rossi se estreou como treinador do Génova, ainda que tenha assistido ao encontro na bancada devido a suspensão, o técnico italiano foi surpreendido pelo antigo companheiro de equipa Edin Dzeko, agora jogador da formação viola.
Durante a conferência de imprensa após o jogo, Dzeko entrou de surpresa na sala e interrompeu o discurso de De Rossi apenas para lhe dar um beijo na cabeça, arrancando gargalhadas dos jornalistas e do próprio treinador.
De recordar, ambos partilharam o balneário da Roma, entre 2015 e 2019, formando parte de uma das gerações mais carismáticas do clube da capital italiana.
Quanto ao jogo, o empate a duas bolas marcou o arranque oficial das passagens de De Rossi e Paolo Vanoli, o novo treinador da Fiorentina, nos respetivos clubes.
Veja aqui o momento: