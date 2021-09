O Inter de Milão visitou a bela Florença e não perdeu um único segundo a deslumbrar-se na Galeria dos Uffizi ou na Piazza della Signoria. Ao intervalo perdia por 1-0, sim, mas já era melhor e essa superioridade materializou-se em golos na segunda parte: Matteo Darmian, Edin Dzeko (numa cabeçada poderosa) e Ivan Perisic fizeram os golos do novo líder da Serie A.



A Fiorentina esteve a vencer, com um golo de Riccardo Sottil, mas não teve forças no segundo tempo e caiu com o golaço de Dzeko, o homem renascentista no Artemio Franchi. 1-3 no final.



Também nesta terça-feira, a Atalanta recebeu e venceu o Sassuolo por 2-1 (golos de Gosens, Zappacosta e Berardi, este último para o Sassuolo), enquanto Bolonha e Génova empataram a duas bolas.



CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A



VÍDEO: o golaço de Edin Dzeko