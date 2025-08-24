VÍDEO: ex-Real Madrid brilha em Como, Juventus vence Parma por 2-0
Nico Paz assinou exibição quase perfeita com um golo e uma assistência no triunfo frente à Lazio por 2-0
A Juventus venceu o Parma por 2-0 na primeira jornada do campeonato italiano.
Francisco Conceição foi titular, João Mário começou do banco no lado da vecchia signora, no entanto, foi já com o lateral ex-FC Porto que a Juventus chegou ao golo.
O turco Yildiz bailou no lado esquerdo e cruzou rasteiro para uma emenda oportuna de Jonathan David (59m).
Yıldız bailou para assistir Jonathan David na estreia a marcar pela Juventus 🫡#sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #Juventus #Parma #placardit pic.twitter.com/TOyWGh1X0v— sport tv (@sporttvportugal) August 24, 2025
Cambiasso perdeu a cabeça aos 83 minutos depois de agredir Lovik e viu o cartão vermelho direto, porém, logo no minuto seguinte a Juventus dilatou a vantagem no marcador.
João Mário conduziu o início de um contra-ataque fulminantes, abriu para Vlahovic que combinou com Yildiz e fez o 2-0 final.
Quem também venceu foi o Como e com uma exibição de luxo de Nico Paz, promessa que chegou do Real Madrid esta temporada.
Frente à Lazio, o médio assistiu Douvikas (47m), no início da segunda parte com um passe incrível a isolar o grego na cara de Provedel.
Nuno Tavares saiu aos 66 minutos e foi do banco que viu a sua equipa sofrer o segundo golo, desta vez marcado por Nico Paz.
Nos outros dois jogos do dia, registaram-se duas igualdades a um golo entre Atalanta e Pisa, e Cagliari e Fiorentina. Todas estas equipas têm um ponto no final da jornada de estreia da Serie A italiana.