A Juventus venceu o Parma por 2-0 na primeira jornada do campeonato italiano.

Francisco Conceição foi titular, João Mário começou do banco no lado da vecchia signora, no entanto, foi já com o lateral ex-FC Porto que a Juventus chegou ao golo.

O turco Yildiz bailou no lado esquerdo e cruzou rasteiro para uma emenda oportuna de Jonathan David (59m).

Cambiasso perdeu a cabeça aos 83 minutos depois de agredir Lovik e viu o cartão vermelho direto, porém, logo no minuto seguinte a Juventus dilatou a vantagem no marcador.

João Mário conduziu o início de um contra-ataque fulminantes, abriu para Vlahovic que combinou com Yildiz e fez o 2-0 final.

Quem também venceu foi o Como e com uma exibição de luxo de Nico Paz, promessa que chegou do Real Madrid esta temporada.

Frente à Lazio, o médio assistiu Douvikas (47m), no início da segunda parte com um passe incrível a isolar o grego na cara de Provedel.

Nuno Tavares saiu aos 66 minutos e foi do banco que viu a sua equipa sofrer o segundo golo, desta vez marcado por Nico Paz.

Nos outros dois jogos do dia, registaram-se duas igualdades a um golo entre Atalanta e Pisa, e Cagliari e Fiorentina. Todas estas equipas têm um ponto no final da jornada de estreia da Serie A italiana.

