Dois dias depois do despedimento de Andriy Shevchenko, o Génova viu a sua crise ser acentuada, com uma goleada sofrida em casa da Fiorentina, por 6-0, em jogo da 22.ª jornada da Serie A.

Em Florença, Odriozola (15m), Bonaventura (34m), Biraghi (42m e 69m), o inevitável Vlahovic (51m) e Lucas Torreira (77m) fizeram os golos dos viola.

Com este resultado, a Fiorentina segue no sexto lugar da Serie A, com os mesmos pontos da Roma e da Lazio, mas com menos um jogo. O Génova está no penúltimo lugar, já a seis pontos dos lugares de permanência.

Os golos do jogo: