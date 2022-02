Depois de um empate e uma derrota, a Fiorentina regressou esta noite às vitórias na Serie A, ao ganhar no terreno do Spezia, por 2-1.

O jogo começou com um penálti falhado por Piatek, aos 16 minutos, mas em cima do intervalo o polaco marcou mesmo e deu vantagem à equipa viola.

A formação da casa chegou ao empate aos 74 minutos, por Agudelo, mas Amrabat deu o triunfo à formação visitante a um minuto dos 90.

Com este resultado, a Fiorentina segue no oitavo lugar do campeonato, com menos um ponto do que a Roma de José Mourinho, mas menos um jogo. O Spezia é 14.º classificado.