A Fiorentina encontrou forças onde parecia não haver mais e venceu este sábado no terreno do Bolonha por 2-1, num encontro carregado de emoção, disputado menos de 24 horas após a morte do presidente Rocco Commisso. Um triunfo pesado na luta pela permanência, mas, acima de tudo, uma sentida homenagem ao dirigente que marcou a história recente do clube viola.

O ambiente no estádio foi de comoção. Os jogadores da Fiorentina entraram em campo com braçadeiras negras e, antes do apito inicial, cumpriu-se um minuto de silêncio, seguido de um longo aplauso partilhado pelas duas claques.

A superioridade viola foi clara na primeira parte. Depois de um golo anulado a Ndour por fora de jogo, Mandragora inaugurou o marcador aos 19 minutos, surgindo ao segundo poste e apontando para o céu na celebração, num gesto inequívoco de dedicação ao presidente falecido.

Ainda antes do intervalo, Dodô cruzou da direita e Piccoli fez o 2-0, resultado confirmado pelo VAR.

Na segunda parte, o Bolonha tentou reagir, com Vincenzo Italiano a promover quatro alterações de uma vez, mas a Fiorentina manteve o controlo do jogo. Só perto do fim surgiu a incerteza. Rowe acertou no poste e, aos 88 minutos, Fabbian reduziu de cabeça.

Com este resultado, a Fiorentina segue na 18.ª posição com 17 pontos e alcançou apenas a terceira vitória no campeonato. Já o Bolonha é oitavo com 30 pontos conquistados.