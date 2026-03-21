A Juventus não foi além de uma igualdade a um golo diante do Sassuolo, numa partida a contar para a 30.ª ronda do campeonato italiano.

Francisco Conceição foi titular nos bianconeri e foi dos pés do internacional português que saiu a assistência para o primeiro golo do encontro, um excelente remate de Yildiz (14m) à entrada da área.

Na segunda parte o Sassuolo conseguiu reagir e empatar o jogo por intermédio de Pinamonti (52m).

Com este resultado, a Juventus fica no quinto lugar e falha o «assalto» às posições que dão lugar à Liga dos Campeões, com 54 pontos. Já o Sassuolo encontra-se no 10.º posto, com 39 pontos conquistados.

