VÍDEO: Génova de Vitinha cai em casa frente à Udinese
Avançado português foi titular na derrota por 2-0
O Génova perdeu em casa diante da Udinese por 2-0, num jogo a contar para a 30.ª ronda da Serie A italiana. O português Vitinha foi titular na formação orientada por Daniele De Rossi e esteve em evidência, com várias oportunidades, incluindo uma com a baliza deserta.
A primeira parte foi de sentido único, com o Génova a criar perigo constante e a ver dois remates à distância, de Malinovskyi e Colombo, travados pela trave.
Já na segunda parte, a formação da casa chegou a beneficiar de um penálti, entretanto anulado após revisão, antes de verem a Udinese adiantar-se na primeira oportunidade, aos 66 minutos, por Ekkelenkamp. A formação genovesa acabou por sofrer o segundo já em período descontos, por Keinan Davis (90+6m).
Com este resultado, a Udinese encontra-se no 10.º lugar, com 39 pontos, enquanto o Génova é 13.º, com 33 pontos.
Veja aqui o resumo do encontro: